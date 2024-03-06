Подмосковье 06 марта 2024, 12:50 Аварийном дом на Восточной улице снесли в поселке Тучково Мособлархитектура

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Аварийный дом на Восточной улице в рабочем поселке Тучково в Рузе. Администрация примет решение по дальнейшему использованию участка.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, двухэтажный дом площадью более 700 квадратных метров построили в 1954 году. После обследования его признали аварийным и включили в мунициальную программу по переселению.

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«Расселение жильцов было полностью завершено в 2017 году, после чего принято решение о демонтаже строения. В настоящее время объект уже ликвидирован, участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — сказал он.

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Всего в Рузе выявили 212 недостроев. Из них снесли или привели в порядок 87.

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