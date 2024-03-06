06 марта 2024, 12:50
Аварийном дом на Восточной улице снесли в поселке Тучково
Аварийный дом на Восточной улице в рабочем поселке Тучково в Рузе. Администрация примет решение по дальнейшему использованию участка.
Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, двухэтажный дом площадью более 700 квадратных метров построили в 1954 году. После обследования его признали аварийным и включили в мунициальную программу по переселению.
Реклама
«Расселение жильцов было полностью завершено в 2017 году, после чего принято решение о демонтаже строения. В настоящее время объект уже ликвидирован, участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — сказал он.
Всего в Рузе выявили 212 недостроев. Из них снесли или привели в порядок 87.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Руза
Реклама
Реклама