Текстильное производство появится вместо аварийного здания в Серпухове | 360°

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Текстильное производство появится вместо аварийного здания в Серпухове

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Имущественный комплекс, расположенный в Серпухове на улице Калужской, реализовали на торгах. Инвестор приобрел этот объект более чем за 2,7 миллиона рублей и планирует открыть здесь текстильное производство.

«В состав имущественного комплекса входит нежилое здание площадью 94 квадратных метра и земельный участок площадью 1 058 квадратных метров. Здание аварийное, раньше здесь располагалась государственная инспекция по маломерным судам», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В торгах принял участие только один желающий приобрести аварийный объект. Он планирует провести здесь полную реконструкцию и открыть текстильное производство. Узнать о другом имуществе, выставленном на аукцион, можно на сайте torgi.gov.ru и на портале ЕАСУЗ.

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В регионе традиционно уделяют большое внимание архитектурному облику городов и речь не только о строительстве красивых современных жилищных комплексов, школ, колледжей и поликлиник. В Московской области ведется большая работа по сносу заброшенных и аварийных зданий. Важность этих мероприятий выделил губернатор Андрей Воробьев.

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