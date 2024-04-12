12 апреля 2024, 11:34
Аварийную трансформаторную подстанцию снесли на Каштановой улице в Одинцове
Нежилое аварийное строение демонтировали вблизи улицы Каштановая, дома 12 в Одинцове. Это здание площадью 100 квадратных метров использовалось как трансформаторная подстанция.
«Здание продолжительное время не использовалось и стало разрушаться. Постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Сооружение обесточили и демонтировали. Участок освобожден от строительного мусора», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Реклама
Территорию планируется благоустроить.
В Одинцовском городском округе выявили 972 объекта незавершенного строительства, в том числе 313 аварийных. Снесли, достроили и привели в порядок 765 из них.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Реклама
Реклама