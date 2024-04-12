Подмосковье 12 апреля 2024, 11:34 Аварийную трансформаторную подстанцию снесли на Каштановой улице в Одинцове Мособлархитектура

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Нежилое аварийное строение демонтировали вблизи улицы Каштановая, дома 12 в Одинцове. Это здание площадью 100 квадратных метров использовалось как трансформаторная подстанция.

Мособлархитектура

«Здание продолжительное время не использовалось и стало разрушаться. Постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Сооружение обесточили и демонтировали. Участок освобожден от строительного мусора», — рассказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Территорию планируется благоустроить.

В Одинцовском городском округе выявили 972 объекта незавершенного строительства, в том числе 313 аварийных. Снесли, достроили и привели в порядок 765 из них.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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