Подмосковье 16 апреля 2024, 12:04 Аварийное отделение связи снесли на Почтовой улице в деревне Госконюшня Мособлархитектура

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Еще одно аварийное здание демонтировали в городском округе Ступино. Бывшее отделение связи находилось в деревне Госконюшня, на улице Почтовой.

Мособлархитектура

«Аварийный объект 1960 года постройки представлял собой одноэтажное кирпичное здание площадью около 100 квадратных метров. Строение долгое время не эксплуатировалось, основные элементы разрушились, инженерные сети перестали функционировать. Сооружение признали аварийным и подлежащим сносу», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Демонтаж выполнили в первом квартале года. Сейчас участок освободили от строительного мусора.

В городском округе Ступино выявили 338 недостроев и аварийных зданий. Привели в порядок или снесли уже 265 из них. Работа продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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