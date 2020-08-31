Аварийное нежилое здание снесли в Жуковском. На него жаловались через «Добродел»

В подмосковном Жуковском снесли аварийное нежилое здание на улице Серова. На него жаловались через сайт «Добродел». Освобожденную территорию озеленят и благоустроят, сделают пешеходные дорожки.

Подмосковье регулярно очищают от незавершенных, аварийных и самовольных построек. Это отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

На основании обследования всех конструкций здания администрацией округа было принято решение о сносе нежилого строения. Площадь аварийного объекта — порядка 90 квадратных метров Владислав Гордиенко.

В округе продолжают сносить подобные помещения. Всего нашли 12 незавершенных построек, из которых три самовольные. Уже снесли четыре здания — это более 30% от общего количества.