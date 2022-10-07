Аварийное историческое здание в Сергиевом Посаде станет новой гостиницей после восстановления | 360°

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Аварийное историческое здание в Сергиевом Посаде станет новой гостиницей после восстановления

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Миноблимущество реализовало объект недвижимого имущества, который расположен в городе Хотьково в Сергиевом Посаде. Победителем торгов назвали единственного участника — ООО «АРМ АРКАДА — НТ», который приобрел имущество больше чем за два миллиона рублей.

Здание, которое ушло с молотка в Сергиевом Посаде, — историческое, его знают под названием «Дом почты» и построено в конце XIX — начале XX века. Много лет оно никак не задействовалось. Теперь судьбу этого здания удалось решить. Новый владелец собирается постепенно заняться его восстановлением и ремонтом, в будущем на этом месте появится новая гостиница, рассчитанная на 35 человек.

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«Проведение восстановительных работ будет осуществляться с учетом исторической и культурной ценности здания и расположением рядом с ним Покровского Хотькова монастыря. Стоит отметить, опыт в реставрации памятников культуры у инвестора есть: в настоящее время он ведет работу в Москве, реставрирует часть усадьбы Виноградово», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Всего же с начала текущего года Миноблимущество реализовало 46 объектов на общую сумму 297 миллионов рублей. Это значит, что каждое из проданных зданий обретет вторую жизнь.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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