Аварийное историческое здание в Сергиевом Посаде станет новой гостиницей после восстановления | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Аварийное историческое здание в Сергиевом Посаде станет новой гостиницей после восстановления

Читать 360tv в

Миноблимущество реализовало объект недвижимого имущества, который расположен в городе Хотьково в Сергиевом Посаде. Победителем торгов назвали единственного участника — ООО «АРМ АРКАДА — НТ», который приобрел имущество больше чем за два миллиона рублей.

Здание, которое ушло с молотка в Сергиевом Посаде, — историческое, его знают под названием «Дом почты» и построено в конце XIX — начале XX века. Много лет оно никак не задействовалось. Теперь судьбу этого здания удалось решить. Новый владелец собирается постепенно заняться его восстановлением и ремонтом, в будущем на этом месте появится новая гостиница, рассчитанная на 35 человек.

Реклама

«Проведение восстановительных работ будет осуществляться с учетом исторической и культурной ценности здания и расположением рядом с ним Покровского Хотькова монастыря. Стоит отметить, опыт в реставрации памятников культуры у инвестора есть: в настоящее время он ведет работу в Москве, реставрирует часть усадьбы Виноградово», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

Всего же с начала текущего года Миноблимущество реализовало 46 объектов на общую сумму 297 миллионов рублей. Это значит, что каждое из проданных зданий обретет вторую жизнь.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

0 0 0 0 0 0