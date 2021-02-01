01 февраля 2021, 16:42
Более 15 аварийных домов расселили в Богородском и Волоколамском округах с января
Еще 32 жителей Богородского и Волоколамского округов переселили из аварийных домов с начала года. Прежние условия были уже небезопасными: постройки обветшали и пришли в негодность.
Это подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Расселено 17 аварийных помещений общей площадью около 660 квадратных метров
Владимир Локтев.
Уже к концу года в Подмосковье планируют обеспечить новыми условиями почти 2,8 тысячи человек. В регионе расселят еще 50 тысяч квадратных метров аварийного фонда.
Ранее Владимир Локтев рассказал, что за четыре года из ветхих домов Московской области переселят 22 тысячи жителей.