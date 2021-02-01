Более 15 аварийных домов расселили в Богородском и Волоколамском округах с января

Это подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Расселено 17 аварийных помещений общей площадью около 660 квадратных метров Владимир Локтев.

Уже к концу года в Подмосковье планируют обеспечить новыми условиями почти 2,8 тысячи человек. В регионе расселят еще 50 тысяч квадратных метров аварийного фонда.

Ранее Владимир Локтев рассказал, что за четыре года из ветхих домов Московской области переселят 22 тысячи жителей.