До 2025 года из аварийного жилья расселят 22 тысячи жителей Подмосковья

До конца 2025 года из аварийных домов в Московской области расселят порядка 22 тысяч человек. 20% из запланированных площадей уже расселены.

«В рамках федерального проекта с 2019 по 2025 год поставлена задача расселить 371 тысячу квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Планируется переселение 22 тысяч человек. В программе участвуют 46 городских округов», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На сегодняшний день уже расселены 61,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Это 20% от всего запланированного объема. На реализацию программы в Московской области потратят 15,8 миллиарда рублей.

«Из непригодных для жизни домов в новые квартиры переехали более 3,9 тысячи человек. По темпам расселения в 2020 году Московская область стала лидером среди регионов ЦФО. И мы занимаем десятое место среди всех субъектов России по количеству расселяемых квадратных метров в этом году», — добавил Локтев.

Первое место занимает Ханты-Мансийский округ, второе — Ямало-Ненецкий, третье — Пермский край.

«В этом году мы планируем расселить 45,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Это 2,8 тысячи граждан или 1,1 тысячи ключей. Лидерами по объему расселения аварийного фонда в этом году стали Сергиев Посад, Коломна, Шатура, Орехово-Зуево, Клин, Дмитров», — добавил Локтев.

В прошлом году удалось расселить 32,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новые квартиры получили 2120 человек. В планах на следующий год расселить 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это 3,5 тысячи человек, проживающих в 26 городских округах. Большая часть приходится на Солнечногорск, Ступино, Рузу, Шатуру и Подольск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно не только количество расселенных жителей, но и качество нового жилья для них.

«Нам очень важно, когда мы расселяем аварийное жилье, не делать это как попало, а все-таки добросовестно. Чтобы были приятные хлопоты», — сказал глава региона.