Подмосковье 09 февраля 2023, 15:07 Аукционы на поиск подрядчиков для содержания дорог объявили в Подмосковье

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Два электронных аукциона по содержанию искусственных сооружений на дорогах стартовали в Подмосковье. Об этом сообщила глава комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова. Лоты опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Подрядчики приведут в порядок пешеходные переходы, мосты, тоннели и трубы. Их очистят от пыли и окрасят. Также на дорогах устранят мелкие дефекты и частично заменят покрытие. Работы пройдут в 47 городских округах на 1178 объектах. Контракт рассчитан до 31 января 2024 года.

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