Подмосковье 10 февраля 2024, 14:48 Аукцион на содержание более 122 километров дорог Павлово-Посадского округа объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на выполнение работ по содержанию дорог Павлово-Посадского городского округа объявили в Подмосковье. Победителю конкурса предстоит следить за состоянием более 122 километров автомобильных дорог.

Извещение о проведение аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, подрядчик должен взять на себя уборку проезжей части с помощью специальной техники, нанесение разметки, ремонт бордюров, ямочный ремонт, замену дорожных знаков, ремонт дорожек, благоустройство и другие работы согласно техническому заданию. Всего — свыше 122 километров дорог.

Заказчиком выступает администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области, а финансирование пойдет из окружного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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