Аукцион на аренду участка под склад объявили в Шаховской

Комитет по конкурентной политике Московской области проводит торги по аренде земельного участка 1500 квадратных метров под склад в Шаховской. Земля предлагается в аренду на 13 лет 2 месяца по начальной цене арендной платы 34 309,5 рублей в год.

В окружении этого участка находятся торгово-складские и производственные объекты. К нему обеспечен хороший подъезд для транспорта. Неподалеку проходит Рижское шоссе, рядом находится автобусная остановка «Шаховская».

Поскольку у лота хорошая транспортная доступность и местоположение, участок может хорошо подойти под размещение склада. Можно рассмотреть это место для того, чтобы расширить площади хранения своих грузов.

У арендатора также появится возможность выкупить земельный участок после возведения объекта капитального строительства и оформления права собственности на него. Заявку на участие в торгах можно подать до 14 сентября текущего года. Сам аукцион пройдет 19 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить площади земель сельскохозяйственного назначения до 950 тысяч гектаров.