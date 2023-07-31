Подмосковье 31 июля 2023, 02:00 Атлет с инвалидностью пробежал 120 километров из Москвы в Сергиев Посад Фото: Дарья Горелова / Дарья Горелова

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Инвалид II группы Павел Крысанов пробежал 120 километров по паломническому маршрут от Красной Площади в Москве до обители Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде. Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Больше чем можешь», забег состоялся в рамках социального проекта «Сила духа».

«Мы занимаемся той категорией людей, которым спорт обычно недоступен. У них сложные неврологические заболевания, зачастую они не в состоянии сами себе помогать, самостоятельно передвигаться», — заявил основатель фонда Зеленский.

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Несколько лет назад Павел пытался преодолеть маршрут, но тогда отстал от группы и побоялся продолжать путь в одиночку. В этом году атлет с ДЦП его пробежал.

«Люди с моими возможностями должны доказывать, что они могут больше. И я очень рад, что я смог преодолеть этот путь. Ведь у меня была еще и благотворительная миссия — собрать миллион рублей для нужд фонда», — сообщил Крысанов.

Маршрут проложили по пути, который по легенде преодолел Сергий Радонежский.

«Паломнический маршрут „Дорога в Лавру“ в современном мире получает новые грани исполнения. Он становится популярным и для таких акций», — заявил заведующий Паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Поликарп (Тибанов).

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