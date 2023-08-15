Подмосковье 15 августа 2023, 23:12 Артисты Подольска выступят на всероссийском фестивале «Театральная пристань» в Архангельской области в октябре Драматический театр-студия «Артель»

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Артисты студии «Артель» Дома культуры ЗИО из Подольска выступят на Всероссийском фестивале «Театральная пристань», который пройдет в Архангельской области в октябре. В конкурсной программе труппа представит спектакль «Утиная охота».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, театр-студию «Артель» основали в 1996 году. За время существования артисты коллектива многократно становились лауреатами региональных и федеральных конкурсов

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Также в ведомстве добавили, что артисты Подольска вошли в лонг-лист зрительской премии «Звезда Театрала — 2023» в номинации «Лучший любительский театр». Поддержать подмосковный коллектив в состязании можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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