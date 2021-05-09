Арт-зона с редкими фотографиями времен войны открылась в Красногорске

В Красногорске в арт-зоне «Звезда памяти» открылась выставка редких фотографий. Посмотреть ее можно 9 и 10 мая, сообщило РИАМО.

По словам главы Красногорска Алексея Спасского, из-за коронавирусных ограничений в округе отменили большинство массовых мероприятий, которые были запланированы ранее. Сам он сегодня посетил арт-зону с фотографиями на площади ДК «Подмосковье».

«Этот арт-объект — некая новелла для нашего округа. Его можно масштабировать практически до бесконечности, увеличивая площадь», — сказал Спасский.

Директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталья Калантарова рассказала, что в рамках арт-объекта представлено около 300 фотографий времен Великой Отечественной войны. На хранении в архиве находится около 300 тысяч фотонегативов, которые относятся к этим годам.

«Мы решили представить фотографии лиц войны. Выбирали не жестокие кадры. Здесь разные события — моменты боя, на отдыхе, бытовые сцены. Хотелось бы, чтобы посетители, посмотрев эти фотографии, ушли с добрым чувством, что люди не сдались, люди победили», — объяснила она.

Большинство представленных фотографий редкие, их показывают широкой публике впервые.

В воскресенье в Балашихе прошла «Эстафета памяти». В ней приняли участие 10 школьных команд городского округа — это около 40 человек.