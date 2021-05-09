«Эстафета памяти» в честь Дня Победы началась в Балашихе

В воскресенье, 9 мая, в Балашихе началась «Эстафета памяти». Мероприятие приурочено ко Дню Победы.

В эстафете решили принять участие 10 школьных команд городского округа — около 40 человек, сообщило РИАМО. Также на праздник пришел начальник управления физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, директор городского центра тестирования ГТО Антон Орешков, призер Олимпийских игр в Сеуле, депутат Совета депутатов округа Марина Жирова.

«Сегодня празднование Дня Победы начинается с такого замечательного и традиционного спортивно-патриотического мероприятия, как „Эстафета памяти“. В этом году она проходит в ином формате. Мы объединили легкоатлетическую эстафету с элементами ГТО», — рассказал Тарасевич.

По его словам, в этом году участники бегут отрезок 30 метров, выполняют элементы ГТО — отжимания, прыжки, весовые упражнения и передают эстафетную палочку своему партнеру. Он также поздравил всех участников с праздником и пожелал показать сегодня все свои лучшие физические качества и, главное, победить.