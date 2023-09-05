Подмосковье 05 сентября 2023, 17:25 Арт-объекты из ненужной упаковки подмосковного сыра создадут под Санкт-Петербургом ООО «Виола»

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Почти две тонны упаковки от плавленого сыра подмосковной компании Viola пойдут на изготовление арт-объектов и элементов инфраструктуры этнотропы «Курголовская» под Санкт-Петербургом. Новый экологический маршрут запустят этой осенью.

Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, упаковка осталась на предприятии после ребрендинга. Ее переработают в полимерпесчаный композит, из которого сделают лавки, информационные стенды и другие элементы для этнотропы.

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«Для Viola бережное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть идентичности бренда. Мы решили не просто переработать ненужную упаковку, но создать что-то полезное, приятное для людей и при этом символизирующее нашу заботу о природе», — поделилась старший вице-президент компании «Виола» Наталия Добрынина.

Протяженность экотропы составит около 2,5 километра. Маршрут пройдет по особо охраняемой природной территории и объединит две концепции: этнографическую и экологическую. Туристы узнают об истории и культуре народов, населявших территорию Ленинградской области и Карельского перешейка и смогут познакомиться с местными флорой и фауной.

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