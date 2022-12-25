Подмосковье 25 декабря 2022, 20:29 Арт-фестиваль «Чудные елки» прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

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В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске провели необычный арт-фестиваль — его участникам нужно было создать главный символ Нового года из подручных материалов. В итоге центральную аллею парка украсили 47 инсталляций.

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Авторам работ нужно было создать главный символ Нового года из подручных материалов.

«Мы сделали плюшевую елку: я вязала носочки, а папа с детьми собирали основание елки. В фестивале мы принимаем участие впервые и очень довольны организацией. Спасибо большое и парку, и администрации городского округа. В следующем году обязательно поучаствуем еще раз!» — поделилась жительница Воскресенска Анжелика Русина.

По итогам фестиваля 12 команд стали лауреатами, а всем остальным вручили памятные подарки.

«Я первый раз участвую в этом фестивале. Наша елка как кормушка для птиц — на ней есть сушеные фрукты, орешки. Я лепил птичек, а вся семья мне помогала елку украсить. В итоге мы сегодня заняли первое место, это круто!» — рассказал победитель конкурса Максим Архипов.

Проект «Чудные елки» был впервые запущен в 2018 году командой активных жителей Воскресенска и сотрудниками усадьбы Кривякино. Дизайнеры, художники и жители города создавали елки из различных материалов, после чего их выставили в парке.

Все праздничные дни необычные елки будут радовать гостей парка.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении.

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