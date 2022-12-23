Подмосковье 23 декабря 2022, 10:14 Архитектурные особенности поля Молодинской битвы в Подмосковье взяли под охрану

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Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Поле Молодинской битвы, 1572 год». Это поможет сохранить особенности уникальной исторической локации в округе Чехов.

Подробнее ознакомиться с принятым документом можно на сайте Главного управления культурного наследия Подмосковья.

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Поле вошло в историю после того, как в 1572 году здесь разбили войско крымского хана, несмотря на превосходящую численность противника. Москва была спасена от полного уничтожения, а победа имела огромное стратегическое значение для будущего страны.

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В 2022 году в России отметили 450-летие сражения, а поле Молодинской битвы признали объектом культурного наследия федерального значения. Сотни гостей приехали в Чехов на праздничные мероприятия и музыкально-исторический фестиваль «Гуляй, город». Среди них оказался и губернатор Андрей Воробьев, который возложил цветы к стеле в Молодях.

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