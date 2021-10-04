Архитекторы Подмосковья взяли больше всего наград за школы и детские сады на международном конкурсе

Подмосковье стало лидером международного конкурса Build School Project по числу наград за проекты детских садов и школ. Это признание мастерства архитекторов. Они выиграли сразу восемь дипломов.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что строительство современных жилых комплексов невозможно представить без создания социальных объектов.

Детские сады и школы — это важнейший ресурс для сбалансированного развития территории Александра Кузьмина.

По ее словам, ошибки в таких проектах всегда обходятся очень дорого.

«Рада отметить, что в Подмосковье из года в год появляется все больше качественных, хороших и крепких проектов в отрасли образования, которые становятся неотъемлемой частью среды для жизни», — отметила Кузьмина.

Победители

Серебряный диплом в номинации «Лучший объект нового строительства» получила школа на 550 мест в поселке Тучково. Проектировщик — бюро «Архпроект».

В номинации «Лучшее решение при реконструкции и модернизации» золотой диплом выиграла пристройка спортивного зала к Вербилковской школе. Проектировщик — ООО «ЦПРД».

Серебряный диплом в той же номинации достался пристройке на 550 мест к Томилинской школе в Люберцах. Проектировщик — бюро «Архикредо».

В номинации «Объекты для повторного применения» золотой диплом получила школа на 825 мест в Электростали. Проектировщик — «Мосрегионпроект».

Награды удостоили и проект детского сада на 180 мест в Подольске, вблизи деревни Борисовка. Проектировщик — бюро «Архпроект».

Дипломы конкурса получили проекты детского сада на 120 мест в Балашихе, созданный «Проектным институтом № 2», и школы на 1375 мест в поселке Отрадное, проектировщик которой — «Отрадное Девелопмент».

Также отметили школу на 1,5 тысячи мест в Балашихе. Ее создали работники «Мосрегионпроекта».