Подмосковье 01 сентября 2023, 14:01 Археологические раскопки для поиска исчезнувшего древнего города начались в Подмосковье Пресс-служба Пущино

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Окская археологическая экспедиция начала раскопки на месте городища Спас-Тешилово в округе Пущино. Ученые ищут исчезнувший средневековый город, который впервые упоминается в летописях вместе с Москвой — в 1147 году.

В Министерстве территориальной политики Московской области сообщили, что экспедицию возглавляет Иван Горячев. По его словам, город Тешилов, основанный в XII веке, был крупным стратегическим форпостом Древней Руси. Впервые Тешилов упоминают в летописи в 1147 году.

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До Окской археологической экспедиции исследования Тешилова проводил только известный советский археолог Артемий Арциховский почти сто лет назад, в 1925 году. С того времени методы археологии сильно изменились и стали более совершенными. По словам Горячева, сама технология раскопок стала другой. Сейчас поселенческие памятники копают не траншеями, а широкой площадью, чтобы зафиксировать различные объекты.

Ученым уже удалось обнаружить следы древней постройки. Вполне возможно, что это была деревянная церковь — самая крупная постройка города Тешилов.

Деревянная церковь не сохранилось, но методы археологии позволяют восстановить ее «отпечаток» и реконструировать внешний вид здания. Вокруг церкви с течением лет формировалось кладбище с захоронением на разной глубине. В прошлом году было обнаружено 26 таких захоронений. Археологи извлекают кости, проводят тщательный анализ и возвращают на место.

Из интересных находок — фрагменты шелковой ткани в захоронении. На одном из кусков изображены бычки или львы и растительный орнамент. После химического анализа состава в ткани обнаружили элементы из золота. Захоронение, по всей видимости, принадлежало знатному человеку.

На раскопках в этом году проходят практику студенты исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Они снимают и тщательно просеивают каждый пласт земли, чтобы не пропустить ни одну деталь.

В августе губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.