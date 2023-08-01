Подмосковье 01 августа 2023, 09:34 Археологические исследования пройдут вблизи Спасской церкви в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Археологические исследования проведут в Лобне. Специалисты изучат Спасскую церковь, построенную в 1769 году по проекту архитектора Карла Бланка.

Спасская церковь построена в стиле позднего барокко по заказу Ивана Воронцова. Нижний храм освящен в честь Константина и Елены. В начале прошлого века там пристроили паперть с лестницей на 2-й этаж и балкон, а также переделали своды на нижнем ярусе притвора.

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В ходе исследования планируется изучить конструкции здания — шурфы и зондажи. Главное управление культурного наследия Московской области уже выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ.

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