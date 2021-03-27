Арендаторы Подмосковья погасили почти 64 млн отсроченных платежей за 2021 год

Арендаторы областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель в Подмосковье погасили за последние три месяца 63,84 миллиона рублей отсрочки за 2020 год. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Причем за прошедшую неделю в бюджеты городских округов региона поступили еще 5,8 миллиона рублей.

«На сегодняшний день арендаторы погасили отсроченные платежи на сумму 63,84 миллиона рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В частности, за аренду государственной неразграниченной земли перечислено 30,7 миллиона рублей, за муниципальное имущество и землю — 32,4 миллиона, а за областную недвижимость — 740 тысяч.

Наибольшие суммы по отсрочке внесли в Одинцовском городском округе, Электростали, Щелкове, Люберцах, Подольске, Богородском городском округе, Жуковском, Балашихе, Ступине и Ивантеевке.

С апреля 2020 года в связи с введением коронавирусных ограничений арендаторы земли и имущества в Московской области получили отсрочку по 773 договорам аренды на общую сумму более чем 360 миллионов рублей за период с 1 марта по 1 октября. Погасить отсрочку разрешается в течение 2021–2022 годов.

За февраль предприниматели вернули в бюджет региона почти 44 миллиона рублей. Больше всего в казну области вернули предприниматели из Электростали и Одинцова.