Подмосковье 04 мая 2023, 15:51 Аренда электровелосипедов стала доступна в 5 округах Подмосковья Минстранс Подмосковья

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На прошлой неделе в Подмосковье запустили сервис аренды электровелосипедов. В региональном Минтрансе отметили, что сейчас 2,5 тысячи электровелосипедов доступны для аренды в пяти округах: Красногорске, Одинцове, Химках, Долгопрудном и Мытищах.

В ведомстве напомнили, что по ПДД этот транспорт относится к категории «велосипеды», поэтому для поездки права не нужны. У этого транспорта точно так же ограничена максимально допустимая скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением. Оставить велосипеды можно на специальных парковках.

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Отмечается, что жители Одинцова могут добраться на электровелосипедах до центрального парка в Сколкове, завершив аренду там. Таким образом, они быстро смогут добраться до Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил жителям пройти опрос и озвучить пожелания по развитию региона. Респонденты смогут поделиться ожиданиями по переменам в Московской области.

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