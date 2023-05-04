Подмосковье 04 мая 2023, 01:30 Антитеррористические учения прошли на автовокзале в Дмитрове МТДИ МО

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В Дмитрове на автовокзале сотрудники «Мострансавто» отработали действия при обнаружении бесхозного предмета в салоне автобуса, на привокзальной площади и в здании вокзала. Тренировку провели совместно с правоохранительными органами, под контролем ФСБ, МВД и МЧС, уточнили в минтрансе Московской области.

«Тренировки направлены на отработку оперативных действий персонала, работников охраны, подразделений транспортной безопасности при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб», — добавили в министерстве.

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В итоге действия всех участников признали удовлетворительными.

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