Антикризисный план для аграриев создали в Московской области

В Московской области разработали региональный антикризисный план в поддержку аграриев. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямого эфира в понедельник, 21 марта.

«Учитывая посевную, сейчас, наверное, главная задача, и эти решения все приняты, — порядка миллиарда рублей дополнительно мы выделили на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Для того чтобы все мероприятия — семена, выход на удобрения и на площадки — были обеспечены», — уточнил Воробьев.

По его словам, главная цель реализации плана в том, чтобы провести посевную лучше, чем в прошлом году, «с увеличением».

Ранее губернатор Московской области подчеркивал, что состояние сельского хозяйства крайне важно, потому что оно обеспечивает продовольственную безопасность.