Подмосковье 22 апреля 2024, 15:19 Встреча волонтеров СВО с главой администрации прошла в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова посетила центр волонтерской помощи «Свечной блиндажик». В нем собираются добровольцы, которые изготавливают необходимые вещи для военнослужащих: от балаклав до маскировочных сетей.

«Здесь очень уютно. Сразу чувствуешь, что в центре собираются увлеченные люди, которым не все равно. В „Свечном блиндажике“ люди поддерживают друг друга, ведь среди них много родственников наших ребят, принимающих участие в специальной военной операции», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

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В Лобне продолжают активно собирать гуманитарные грузы для жителей новых регионов и бойцов СВО. Для тех, кто желает присоединиться к движению поддержки или нуждается в помощи, работает муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей. Он расположен по адресу: улица Мирная, дом 13, корпус 2. Всю актуальную информацию, списки необходимых вещей, а также отчеты о деятельности можно найти в официальном телеграм-канале центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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