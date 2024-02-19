Подмосковье 19 февраля 2024, 11:24 Анна Кротова познакомилась с семьями бойцов СВО в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с семьями участников специальной военной операции, над которыми ранее взяла шефство. Встречу приурочили ко Дню защитника Отечества.

Гости обсудили важные вопросы для улучшения качества жизни семей бойцов. Так, многодетные матери обратились с просьбой помочь получить земельные участки. Анна Кротова взяла этот вопрос под личный контроль.

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«Работа с семьями участников специальной военной операции ведется в Лобне уже давно. Многие обращения уже решены, например, помогли дочке нашего защитника устроиться в спортивную секцию ее мечты», — рассказала Анна Владимировна.

В свою очередь семьи отметили улучшения в работе управляющих компаний и обсудили решение транспортного вопроса. В конце встречи всех пригласили на праздник в честь Дня защитника Отечества.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: улица Мирная, 13 к2. Телефон для справок: +7 (901) 785-10-59. Подробности в Telegram.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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