Английский и немецкий языки стали самыми популярными на ЕГЭ в Подмосковье

Выпускники Подмосковья отдали на ЕГЭ предпочтение английскому и немецкому языкам. По популярности на третьем и четвертом местах — французский и испанский.

Почти 14 тысяч ребят сдали ЕГЭ по биологии и письменную часть по иностранным языкам.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что экзамены прошли без сбоев, в штатном режиме.

Изучение иностранных языков является важным аспектом жизни современного человека Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что эти экзамены востребованы во многих университетах. Ребята узнают результаты по биологии не позднее 29 июня, а по иностранным языкам — не позднее 4 июля.

Ранее стало известно, что ЕГЭ пообещали сделать более творческим.