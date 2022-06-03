ЕГЭ пообещали сделать более творческим

Изменения в ЕГЭ анонсировал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил РИА «Новости», что в Едином госэкзамене будет больше творческой составляющей.

«ЕГЭ будет в любом случае меняться, очень активно меняться. Будет больше места творчества, но при этом мы не должны терять то, что уже достигла система ЕГЭ — это всеохватность, это общедоступность, самое главное, система контроля и безопасности», — заявил собеседник агентства.

Ранее о перспективах ЕГЭ высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала не горячиться и «содержательно обсуждать» все вопросы об изменении экзамена. Матвиенко заявила, что у ЕГЭ есть плюсы и минусы, и к переменам нужно подходить взвешенно.

В Госдуму внесли законопроект о включении языков коренных народов России в ЕГЭ. С инициативой выступили Государственное собрание — Курултай Башкирии и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. Нововведение позволит проводить ЕГЭ по родным языку и литературе, а с его результатами можно будет поступить в вуз.