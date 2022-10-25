Андрею Воробьеву доложили о восстановлении дома в Ступине после хлопка бытового газа | 360°

Важное 25 октября 2022, 10:32 Андрею Воробьеву доложили о восстановлении дома в Ступине после хлопка бытового газа

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После того как весной в жилом доме № 4 на Центральном переулке в Ступине произошел хлопок бытового газа, там началось длительное восстановление. В декабре жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Об этом глава округа Сергей Мужальских доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Губернатор попросил отчитаться, как идет восстановление, все ли обещания выполняются.

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По словам Мужальских, сейчас этап остекления. В доме заменили инженерные сети, кровлю, монтируют корсет для фасада.

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Он будет как новый. Сделаем капитальный ремонт полностью во всех квартирах. Как мы и обещали жителям, они смогут заехать уже в конце декабря Сергей Мужальских.

Помимо этого, во время совещания обсудили благоустройство и ремонт в Ступине. Глава рассказал, что за последние два года в городском округе обновили покрытие 61 дороги.

«Капитальный ремонт дорог провели, 73 километра сделали», — сообщил Мужальских.

Благоустройство

Также в Ступине реализовали большие проекты — создали новые скверы.

«Мы в этом году пять скверов уже сделали, и шестой сквер у нас на стадии готовности», — заявил глава округа.

Он рассказал, что скверы открыли именно там, где просили сами жители, а именно вместо пустырей, неухоженных и захламленных мест.

Продолжается благоустройство площади Металлургов, где уже полностью готова стена амфитеатра.

Еще одно место отдыха образовалось вокруг новой стелы «Город трудовой доблести», установленной при поддержке губернатора. Рядом привели в порядок пешеходную зону.

Самое главное, чтобы это нравилось жителям. Город легендарный, промышленный Андрей Воробьев.

Вместе с тем в Ступине завершается второй этап реконструкции Центрального парка. Скоро откроют два сухих фонтана и новые велодорожки.

Благоустроили храмовую площадь, сквер на Советской улице в Михневе. Преобразился Белопесоцкий пляж.

Идет обустройство центральной аллеи Парка культуры и отдыха имени Николая Островского. В следующем году там появятся новые активные зоны отдыха.