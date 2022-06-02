Безработных почти не осталось. Андрею Воробьеву доложили о переменах в Клину

Уровень безработицы значительно сократился в Клину. Если год назад нетрудоустроенных жителей было 2802, сейчас их уже 503. Об этом глава городского округа Алена Сокольская доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Городской округ Клин у нас всегда на виду — прошу доложить, как идут дела в благоустройстве. Также у нас серьезный проект концессии по теплу. Может быть, жители это не так часто видят, но это очень важно с точки зрения теплоснабжения, услуг ЖКХ», — отметил губернатор.

Основные вопросы, которым сейчас уделяют внимание в Клину, — это инвестиции и создание рабочих мест, дороги, медицина в селах, благоустройство.

Рабочие места и инвестиции

По словам Сокольской, поддержка малого и среднего бизнеса — одна из основных задач для развития экономики в Клину.

«Мы видим реальное изменение дел. Если раньше мы не могли похвастаться созданием большого количества рабочих мест, то сегодня это около четырех тысяч мест, которых лишь в прошлом году приросло вдвое. И это снижение безработицы», — сказала она.

За последние пять лет в Клину создали еще 3831 рабочее место. Количество безработных сократилось на 80%.

Алена Сокольская добавила, что в округе стабильно работают все иностранные предприятия.

Также к нам приходит большое количество предприятий импортозамещающих. Они из других регионов и даже стран Алена Сокольская.

Из Казахстана уже зарегистрировалось предприятие, которое будет производить полимерную пленку. Новые резиденты из других регионов появились и в местном индустриальном парке.

«Это компании, в том числе, из Пензы, Татарстана, Казахстана. Расширение идет», — уточнила Сокольская.

По статистике с 2018 года более чем в два раза снизилась маятниковая миграция. Если раньше на работу в Москву из Клина уезжали девять тысяч человек, то сейчас только четыре тысячи.

Дороги и благоустройство

«Вы часто встречаетесь с жителями, ходите с ними по городскому округу. Какие самые насущные проблемы называют наши жители? Что в первую очередь мы должны изменить?», — спросил Андрей Воробьев.

По словам Сокольской, большой спрос остается на благоустройство и дорожную инфраструктуру.

«Мы продолжаем говорить о потребности в благоустройстве, поскольку люди видят, как благоустраивают центральную часть города, усадьбы», — сказала она.

Кроме того, в Клину 780 километров муниципальных дорог, и большая часть из них — в щебне.

«Поэтому будем просить о реализации программы по дорогам», — заключила Сокольская.

Медицина в селах

Доступность медицинской помощи выросла в селах городского округа Клин.

У нас 23 ФАПа — все они получили лицензию на обеспечение жителей лекарствами. Это был номер один вопрос Алена Сокольская.

За последнее время в Клин пришли работать еще 300 врачей. Их поддержали льготами.

«Теперь у нас проживают медицинские работники разных уровней. Мы выдали 30 квартир, 23 участка. Поддержка материальная идет», — заключила Алена Сокольская.

Все эти меры, по ее словам, обеспечили фактически 99% потребности в медицинском обслуживании.