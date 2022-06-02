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    02 июня 2022, 13:06

    Безработных почти не осталось. Андрею Воробьеву доложили о переменах в Клину

    Глава Клина Сокольская рассказала губернатору Подмосковья о снижении безработицы

    Анастасия Аброськина

    Уровень безработицы значительно сократился в Клину. Если год назад нетрудоустроенных жителей было 2802, сейчас их уже 503. Об этом глава городского округа Алена Сокольская доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

    Безработных почти не осталось. Андрею Воробьеву доложили о переменах в Клину | Изображение 1

    «Городской округ Клин у нас всегда на виду — прошу доложить, как идут дела в благоустройстве. Также у нас серьезный проект концессии по теплу. Может быть, жители это не так часто видят, но это очень важно с точки зрения теплоснабжения, услуг ЖКХ», — отметил губернатор.

    Основные вопросы, которым сейчас уделяют внимание в Клину, — это инвестиции и создание рабочих мест, дороги, медицина в селах, благоустройство.

    Рабочие места и инвестиции

    По словам Сокольской, поддержка малого и среднего бизнеса — одна из основных задач для развития экономики в Клину.

    «Мы видим реальное изменение дел. Если раньше мы не могли похвастаться созданием большого количества рабочих мест, то сегодня это около четырех тысяч мест, которых лишь в прошлом году приросло вдвое. И это снижение безработицы», — сказала она.

    За последние пять лет в Клину создали еще 3831 рабочее место. Количество безработных сократилось на 80%.

    Алена Сокольская добавила, что в округе стабильно работают все иностранные предприятия.

    Также к нам приходит большое количество предприятий импортозамещающих. Они из других регионов и даже стран

    Алена Сокольская.

    Из Казахстана уже зарегистрировалось предприятие, которое будет производить полимерную пленку. Новые резиденты из других регионов появились и в местном индустриальном парке.

    «Это компании, в том числе, из Пензы, Татарстана, Казахстана. Расширение идет», — уточнила Сокольская.

    По статистике с 2018 года более чем в два раза снизилась маятниковая миграция. Если раньше на работу в Москву из Клина уезжали девять тысяч человек, то сейчас только четыре тысячи.

    Дороги и благоустройство

    «Вы часто встречаетесь с жителями, ходите с ними по городскому округу. Какие самые насущные проблемы называют наши жители? Что в первую очередь мы должны изменить?», — спросил Андрей Воробьев.

    По словам Сокольской, большой спрос остается на благоустройство и дорожную инфраструктуру.

    «Мы продолжаем говорить о потребности в благоустройстве, поскольку люди видят, как благоустраивают центральную часть города, усадьбы», — сказала она.

    Кроме того, в Клину 780 километров муниципальных дорог, и большая часть из них — в щебне.

    «Поэтому будем просить о реализации программы по дорогам», — заключила Сокольская.

    Медицина в селах

    Доступность медицинской помощи выросла в селах городского округа Клин.

    У нас 23 ФАПа — все они получили лицензию на обеспечение жителей лекарствами. Это был номер один вопрос

    Алена Сокольская.

    За последнее время в Клин пришли работать еще 300 врачей. Их поддержали льготами.

    «Теперь у нас проживают медицинские работники разных уровней. Мы выдали 30 квартир, 23 участка. Поддержка материальная идет», — заключила Алена Сокольская.

    Все эти меры, по ее словам, обеспечили фактически 99% потребности в медицинском обслуживании.