Важное 27 января 2023, 13:03 Новый облик мест отдыха и школ. Губернатору Воробьеву доложили о благоустройстве в Клину Андрей Воробьев проконтролировал благоустройство и ремонт школ в Клину

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Одна из самых исторических улиц в Клину преобразится в этом году. Там благоустроят пешеходную зону. Вместе с тем продолжится реконструкция спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова. Об этом глава городского округа Алена Сокольская доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Вы давно работаете в Клину, любите город и хорошо знаете все направления работы в округе — благоустройство, ЖКХ и другие. Расскажите, что сегодня беспокоит людей, чем мы занимаемся в приоритетном порядке», — сказал Андрей Воробьев, обратившись к главе Клина.

Благоустройство

Уже завершился первый этап благоустройства улицы Чайковского — одной из самых исторических в этом городском округе, а в 2023 году начнется второй. Всего их будет три.

У нас очень большой запрос на благоустройство, и всероссийский конкурс малых городов принес нам победу с возможностью благоустроить одну из самых исторических улиц — Чайковского. Алена Сокольская

Алена Сокольская поблагодарила правительство Подмосковья за поддержку проектов благоустройства.

«Мы видим большой проспект с расширенными территориями для отдыха, зонами активностей, игровыми местами, информационными интерактивными табло. И конечно же, со сценой, которая, я уверена, не будет пустовать», — отметила она, говоря об улице Чайковского.

Ранее в Клину благоустроили территорию от Демьяновского проезда до стадиона «Строитель».

На протяжении нескольких лет преображается Сестрорецкий парк. В прошлом году он вошел в топ-10 самых посещаемых парков Подмосковья.

Улучшили и плотину на Холодном пруду в Высоковске, а также появились новые скверы.

Школы и спорт

До конца года в Клину отремонтируют гимназию № 2 и лицей № 10.

Вместе с тем продолжится масштабная реконструкция спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова.

Срок полномочий Алены Сокольской истекает в феврале этого года. Губернатор поблагодарил ее за добросовестную работу и пожелал успехов в конкурсе на должность главы городского округа.

Кроме того, Андрей Воробьев поблагодарил Алену Сокольскую за доставку гуманитарной помощи в зону СВО и активную позицию по поддержке семей военнослужащих.