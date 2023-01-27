27 января 2023, 13:03
Новый облик мест отдыха и школ. Губернатору Воробьеву доложили о благоустройстве в Клину
Андрей Воробьев проконтролировал благоустройство и ремонт школ в Клину
Одна из самых исторических улиц в Клину преобразится в этом году. Там благоустроят пешеходную зону. Вместе с тем продолжится реконструкция спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова. Об этом глава городского округа Алена Сокольская доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
«Вы давно работаете в Клину, любите город и хорошо знаете все направления работы в округе — благоустройство, ЖКХ и другие. Расскажите, что сегодня беспокоит людей, чем мы занимаемся в приоритетном порядке», — сказал Андрей Воробьев, обратившись к главе Клина.
Благоустройство
Уже завершился первый этап благоустройства улицы Чайковского — одной из самых исторических в этом городском округе, а в 2023 году начнется второй. Всего их будет три.
У нас очень большой запрос на благоустройство, и всероссийский конкурс малых городов принес нам победу с возможностью благоустроить одну из самых исторических улиц — Чайковского.
Алена Сокольская
Алена Сокольская поблагодарила правительство Подмосковья за поддержку проектов благоустройства.
«Мы видим большой проспект с расширенными территориями для отдыха, зонами активностей, игровыми местами, информационными интерактивными табло. И конечно же, со сценой, которая, я уверена, не будет пустовать», — отметила она, говоря об улице Чайковского.
Ранее в Клину благоустроили территорию от Демьяновского проезда до стадиона «Строитель».
На протяжении нескольких лет преображается Сестрорецкий парк. В прошлом году он вошел в топ-10 самых посещаемых парков Подмосковья.
Улучшили и плотину на Холодном пруду в Высоковске, а также появились новые скверы.
Школы и спорт
До конца года в Клину отремонтируют гимназию № 2 и лицей № 10.
Вместе с тем продолжится масштабная реконструкция спортивной школы олимпийского резерва имени Трефилова.
Срок полномочий Алены Сокольской истекает в феврале этого года. Губернатор поблагодарил ее за добросовестную работу и пожелал успехов в конкурсе на должность главы городского округа.
Кроме того, Андрей Воробьев поблагодарил Алену Сокольскую за доставку гуманитарной помощи в зону СВО и активную позицию по поддержке семей военнослужащих.
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