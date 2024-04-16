16 апреля 2024, 14:03
Андрея Михайличенко из Одинцова наградили за спасение тонущего друга
Глава Одинцова Андрей Иванов вручил благодарность 10-летнему Андрею Михайличенко. Мальчик спас тонущего друга, провалившегося под лед на пруду.
Андрей Михайличенко и его друг наблюдали за утками на Глазынинском пруду. Второй мальчик провалился в воду, пытаясь подойти к птицам по тонкому льду. Андрей сначала звал взрослых на помощь, но затем решил самостоятельно спасти друга. Он ползком подобрался к нему по льду и вытянул из воды. Тут же подоспели прохожие, чтобы помочь им обоим вернуться на берег.
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«Андрей, мы гордимся тобой, твоим поступком. Хочу сказать в первую очередь слова благодарности родителям, которые воспитали и воспитывают такого сына, за то, что вовремя научили Андрея правильно и четко действовать в экстренных ситуациях», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Он отметил, что такая смелость и отважный поступок мальчика заслуживают уважения.
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Андрей Иванов
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