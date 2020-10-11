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    11 октября 2020, 15:54

    Андрей Воробьев за 30 секунд показал, как строили Репинскую развязку

    Ксения Басырова

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал видео строительства Репинской развязки. На ускоренных кадрах показано создание моста.

    «В Химках надвинули мост Репинской развязки. Весь процесс за 30 секунд. Что важно — движение по Ленинградке не перекрывали», — написал Андрей Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

    В комментариях жители Подмосковья одобрили появление развязки.

    «Вот так правильно разгружать дороги», — написала одна из пользовательниц Instagram.

    Общая длина моста над Ленинградским шоссе составила 84 метра, ширина — 22,5 метра. Конструкция весит 1320 тонн. В ближайшее время строители начнут устанавливать гидроизоляцию и укладывать все слои дорожного покрытия. Одновременно идет реконструкция всех инженерных коммуникаций — ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, теплосетей и водопровода.

    Строительство Репинской развязки началось в декабре 2019 года по поручению президента России Владимира Путина. Проект должен соединить Старые и Новые Химки. Он входит в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

    Репинская развязка поможет сделать более доступной промышленную часть Химок и разгрузит пересечение Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.