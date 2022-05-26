Андрей Воробьев: в Подмосковье около 4000 инвестпроектов

Сегодня в Подмосковье в разных областях работают порядка четырех тысяч инвесторов. Лидирующие позиции занимает сфера логистики, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инвестпроекты идут, у нас их порядка четырех тысяч: производство, торговля, логистика. В последнее время она вообще бьет все рекорды. Понятно, что после событий 24 февраля ставка, все что касается волатильности рубля, заставили инвесторов взять паузу, но все проекты реализуются», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев отметил, что четыре тысячи инвестиционных проектов в регионе — это не просто статистика. Эти предприятия имеют важное значение для роста малого бизнеса, развития импортозамещения, аграрного сектора и продовольственной безопасности.

«Я говорю четыре тысячи — это не просто на бумаге. Да, они разные, разного размера, но вместе с тем все важные, все обеспечивают рост и малого бизнеса, и импортозамещения, и развитие аграрного сектора, продовольственную безопасность. Поэтому работаем. Другое дело, что сейчас иностранные компании на паузу встали. Но все, что мы видим, будет реализовано, я не сомневаюсь, — сказал губернатор.

Работа продолжается, несмотря на трудности, связанные с новыми экономическими условиями, приостановкой работы некоторых иностранных компаний, добавил Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что когда речь идет о привлечении инвесторов, принципиальным моментом является ключевая ставка Центробанка, от которой зависит проектирование инвестиционного настоящего и будущего.

«И последние выступления, которые мы слышим, говорят, что будет стимулирование и спроса, а значит, предложение должно успевать. Я уверен — мы увидим снижение ставки. Рискну это смело заявить, потому что без этого разгонять инвестиционные проекты [достаточно сложно]», — добавил Андрей Воробьев.