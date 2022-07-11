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    11 июля 2022, 13:57

    Андрей Воробьев рассказал президенту о цифровизации 95% госуслуг Подмосковья

    Александр Блинов

    В Московской области активно развивают цифровизацию, уже сейчас 95% услуг жители региона могут получить не выходя из дома. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

    Андрей Воробьев рассказал президенту о цифровизации 95% госуслуг Подмосковья | Изображение 1

    «Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома», — сказал Воробьев.

    Губернатор Подмосковья отметил, что цифровизация охватывает широкий спектр услуг.

    «В школу нужно собрать ребенка, записать — пожалуйста. Льготу по ЖКУ положено получить — она проактивно тебе приходит», — рассказал Воробьев.

    Ранее Московская область вошла в топ-5 регионов по цифровой трансформации.