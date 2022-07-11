Андрей Воробьев рассказал президенту о цифровизации 95% госуслуг Подмосковья

В Московской области активно развивают цифровизацию, уже сейчас 95% услуг жители региона могут получить не выходя из дома. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

«Максимально используем цифровизацию, чтобы все услуги людям предоставлять дистанционно. Это очень востребовано. У нас 95% услуг можно получать не выходя из дома», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что цифровизация охватывает широкий спектр услуг.

«В школу нужно собрать ребенка, записать — пожалуйста. Льготу по ЖКУ положено получить — она проактивно тебе приходит», — рассказал Воробьев.

Ранее Московская область вошла в топ-5 регионов по цифровой трансформации.