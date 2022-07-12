Воробьев рассказал об участии Подмосковья в восстановлении школ и дорог в ДНР

Подмосковье поможет восстановить дороги, школы и другие социальные объекты в ДНР. Задача — привести их в порядок к 1 сентября. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на совещании с правоохранительными органами.

«К 1 сентября на ряде территорий мы должны навести порядок — в трех школах, социальных объектах. И, прежде всего, это дорога, инфраструктура. Там, где нет моста, понятно, что жизнь часто невозможна или очень осложнена. Мы ведем эту работу в двух районах — спасибо за обеспечение безопасности и МЧС, и МВД», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что помощь получают и прибывшие в Подмосковье жители Донбасса, Украины. Для них открыли консультационный центр в Одинцове, где им бесплатно оформят документы.

Сейчас Подмосковье — единственный регион России, который комплексно решает эту проблему.

Если в среднем стоимость подготовки документов обходится в 18,5 тысячи рублей, то приезжим из ЛНР, ДНР, с Украины услуги доступны бесплатно.