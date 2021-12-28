Андрей Воробьев рассказал о росте экономики Подмосковья после пандемии

В 2021 году консолидированный бюджет Подмосковья вырос на 20%. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами.

«Экономика начала восстанавливаться уже в этом году. И плюс-минус по многим направлениям на прежние темпы роста мы уже выходим. Это заметно по цифрам: плюс 145 миллиардов рублей (21%) по консолидированным доходам бюджета», — отметил он.

По утверждению губернатора, внутренний региональный продукт в 2017 году был 1,9%, 2018 году — вырос на 2%, а в 2019 году — на 6,9% По итогам 2020 года ВРП показал снижение на 1,8%, инвестиции в основной капитал — на 9,2%. В 2021 году прогнозируемый рост ВРП 4,6% (6,1 триллиона рублей), инвестиции прирастут на 5,2%.

«Мы благодарны бизнесу, большим компаниям. Нам очень нужны эти ресурсы. Но нужно еще, чтобы закрыть базовые потребности региона», — отметил Воробьев.

Ранее он заявил, что власти Подмосковья должны отдавать приоритет поддержке хорошего здравоохранения. По его словам, жителей надо убеждать вакцинироваться, власти должны оказывать людям внимание, заботиться о них.