Воробьев назвал здравоохранение приоритетной задачей Подмосковья
Губернатор Воробьев назвал здравоохранение приоритетной задачей Подмосковья
Власти Подмосковья должны отдавать приоритет поддержке хорошего здравоохранения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
«Переходя к повестке, я, безусловно, хочу начать с пресс-конференции, которую проводил наш президент. Мы все ее слышали. И все акценты, которые были расставлены президентом, я считаю нашей приоритетной задачей. Здравоохранение, все, что касается вакцинации», — сказал губернатор.
По его словам, жителей надо убеждать вакцинироваться, власти должны оказывать людям внимание, заботиться о них.
Также приоритетной является тема аварийного жилья.
«Здесь тоже тонкость заключается в том, чтобы разъяснять, показывать, куда переселяют, где будут жить, какие условия, какого класса жилье, какая инфраструктура находится вокруг», — добавил Воробьев.
Владимир Путин провел большую пресс-конференцию 23 декабря. Она продлилась почти четыре часа, за это время глава государства успел ответить на 55 вопросов.