Воробьев назвал здравоохранение приоритетной задачей Подмосковья

Власти Подмосковья должны отдавать приоритет поддержке хорошего здравоохранения. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

«Переходя к повестке, я, безусловно, хочу начать с пресс-конференции, которую проводил наш президент. Мы все ее слышали. И все акценты, которые были расставлены президентом, я считаю нашей приоритетной задачей. Здравоохранение, все, что касается вакцинации», — сказал губернатор.

По его словам, жителей надо убеждать вакцинироваться, власти должны оказывать людям внимание, заботиться о них.

Также приоритетной является тема аварийного жилья.

«Здесь тоже тонкость заключается в том, чтобы разъяснять, показывать, куда переселяют, где будут жить, какие условия, какого класса жилье, какая инфраструктура находится вокруг», — добавил Воробьев.

Владимир Путин провел большую пресс-конференцию 23 декабря. Она продлилась почти четыре часа, за это время глава государства успел ответить на 55 вопросов.