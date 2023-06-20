20 июня 2023, 18:42
Надежное отопление и рабочие места. Андрей Воробьев проверил основные проекты в Солнечногорске
Андрей Воробьев обсудил с главой Солнечногорска ремонт котельных и создание рабочих мест
Теплоснабжение стало самой «горячей» темой у жителей Солнечногорска из-за большого количества аварий зимой. Чтобы решить волнующие вопросы, началась масштабная модернизация старых трубопроводов. В этом году запустят семь обновленных котельных, сообщил глава городского округа Константин Михальков на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
«Я бы хотел, чтобы вы начали с тех проблем, которые адресовали нам жители и зимой, и в последующем периоде. Прежде всего, это модернизация ЖКХ в трех основных населенных пунктах. Как идет работа по строительству, запуску новых котельных и замене всего, что обеспечит тепло в домах?» — спросил Андрей Воробьев.
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В Солнечногорском округе совместно с «Газпромом» утвердили масштабную программу ремонта теплосетей. Изменения коснутся не менее чем 200 тысяч жителей городского округа.
«Программа рассчитана до 2028 года и начала реализовываться. У концессионера — 55 котельных. В этом году он запустит семь из них», — сообщил Константин Михальков.
Вместе с тем, по его словам, «Газпром теплоэнерго» отремонтирует в ближайшие два года семь километров изношенных теплосетей.
Это то, что почувствуют жители в ближайшее время.
Константин Михальков.
Этот эффект коснется жителей населенных пунктов Пешки, Ложки, Майдарово. А к концу следующего года котельную реконструируют и в поселке Менделеево.
Инвестиции и рабочие места
Девять тысяч новых рабочих мест появится в Солнечногорске к 2025 году благодаря 26 инвестиционным проектам.
«На ПМЭФ мы подписали ряд соглашений. Это касается и работы индустриального парка „Есипово“, новых инвесторов. Прошу вас внимательно сопровождать бизнес, чтобы не было препятствий для запуска производств», — поручил Андрей Воробьев.
На Петербургском международном экономическом форуме подписали три соглашения, которые касаются Солнечногорска.
Первое, подписанное с «Газпромом», связано со строительством комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа.
По соглашению, заключенному с компанией «Мультиколд», вблизи деревни Радумля появится логистический кластер со складами, таможней и железнодорожной веткой.
Третий проект — запуск совместно с инвестором «Гормаш Глобал» производства оборудования для строительства шахт и добычи полезных ископаемых.
Школы, детские сады и благоустройство
В деревне Голубое строят большой образовательный центр на 1375 мест. Ее откроют раньше срока, сообщил глава городского округа.
«Изначально контракт был до конца 2024-го, но мы с подрядчиком определили, что 1 сентября следующего года туда должны пойти дети. Кроме того, выстраиваем график так, чтобы объект был полностью сдан уже в августе», — объяснил Михальков.
К сентябрю 2024 года откроют пристройку к Поварской школе. Новый корпус примет 300 учеников.
В 2025-м запланировали открыть пристройку к гимназии № 6, а в 2026-м — к Тимоновской школе.
Современный детский сад достроят в жилом комплексе «Мелодия леса» к началу ближайшей осени. В последующие два года откроют еще четыре дошкольных центра: в микрорайоне Рекинцо-2, деревне Радумля, поселках Андреевка и Поварово.
Озеро Сенеж — настоящая жемчужина Подмосковья. Здесь уже выполнили четыре этапа благоустройства.
Дороги в деревне Голубое
«Мы с вами были в деревне Голубое. Как обстоят дела по наказам жителей, которые они нам адресовали? Речь шла об удобных остановках, выезде, расширении дороги, а также о строительстве школы в этом большом микрорайоне», — спросил губернатор Подмосковья.
Глава городского округа доложил, что уже провели работу, которая кардинальным образом улучшит транспортное сообщение в этом населенном пункте.
«Это работы, связанные с обустройством переходно-скоростной полосы в районе улицы Жилинского до Пятницкого шоссе, и поворот с Пятницкого на Георгиевское шоссе. Они завершены», — сказал Михальков.
Он добавил, что отрегулировали светофор, который был на Жилинской улице с пересечением Староандреевской улицы.
В 2023 году в деревне Голубое обустроят разворотную площадку, а в течение двух лет сделают съезд с Ленинградского шоссе в поселке Менделеево.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Андрей Воробьев
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