Важное 18 сентября 2023, 13:26 «И дальше будет процветать». Андрей Воробьев поздравил Сергея Собянина с переизбранием на пост мэра Москвы Андрей Воробьев поздравил Сергея Собянина с вступлением на пост мэра Москвы Фото: Константин Семенец

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Сергей Собянин, получивший 76,4% голосов жителей на прошедших выборах, вступил в должность мэра Москвы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил его, отметив, что столица и область вместе реализуют большое количество проектов.

«Поздравляю Сергея Собянина с вступлением в должность мэра столицы! Москва и Подмосковье тесно связаны — у нас большое количество совместных проектов, среди которых в том числе МЦД, дорожные развязки, магистрали», — написал Воробьев в Telegram-канале.

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На выборах кандидатуру Сергея Собянина поддержали почти 2,5 миллиона жителей. Он одержал победу во всех без исключения районах Москвы.

Уверен, под вашим руководством Москва и дальше будет процветать, быть примером для всех регионов нашей страны как самый динамично развивающийся город. Андрей Воробьев

Андрей Воробьев подчеркнул, что с каждым днем жизнь в городе становится все комфортнее и удобнее.

«Желаю вам здоровья и успехов в руководстве, процветания нашей столице и благополучия всем москвичам», — добавил глава Подмосковья.

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