Москва 11 сентября 2023, 14:12 Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах столицы Мосгоризбирком: Собянин стал безоговорочным лидером голосования во всех районах Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице завершились выборы на пост мэра. Безоговорочным лидером во всех районах стал действующий градоначальник Сергей Собянин. Его успех отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, передало АГН «Москва».

«Собянин победил безоговорочно во всех районах», — заявила она.

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Кириллова подчеркнула, что действующий мэр не проиграл ни на одном из участков, а разницы между очным и онлайн-голосованием не зафиксировали.

Всего в выборах приняли участие пять кандидатов. Собянин набрал 76,4%. За него проголосовали практически 2,5 миллиона москвичей. Явка составила 42,5%.

Ранее стало известно, что свыше 45 миллионов избирателей приняли участие в Едином дне голосования.