11 сентября 2023, 16:46
Подольску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин присвоил Подольску почетное звание «Город трудовой доблести». Инициативу подготовили в Мособлдуме, ее поддержал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что присвоить городу это звание предложили ветераны Подольска.
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«Вклад предков в общую Великую Победу останется в веках. Уверен, что решение президента придаст импульс к дальнейшему развитию патриотического движения в городе. Все жители Московской области гордятся, что еще один город, внесший вклад в Победу, оценен на высоком уровне», — сказал он.
Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в России в 2020 году. Его получают города, чьи жители внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
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