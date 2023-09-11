Подмосковье 11 сентября 2023, 16:46 Подольску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» Пресс-служба администрации Подольска

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин присвоил Подольску почетное звание «Город трудовой доблести». Инициативу подготовили в Мособлдуме, ее поддержал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что присвоить городу это звание предложили ветераны Подольска.

Реклама

«Вклад предков в общую Великую Победу останется в веках. Уверен, что решение президента придаст импульс к дальнейшему развитию патриотического движения в городе. Все жители Московской области гордятся, что еще один город, внесший вклад в Победу, оценен на высоком уровне», — сказал он.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в России в 2020 году. Его получают города, чьи жители внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».