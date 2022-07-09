«Пусть благополучие придет в каждую семью». Андрей Воробьев поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что этот день традиционно объединяет людей на основе общих ценностей, пожелал их семьям тепла и здоровья.

«Пусть этот светлый день наполнит сердца радостью, любовью, принесет в каждую семью благополучие и взаимопонимание», — сказал Воробьев.

По его словам, многие века Курбан-байрам побуждает к заботе о тех, кому нужны помощь и поддержка.

В Московской области мусульмане вносят большой вклад в воспитание духовности и сохранение традиций, укрепление доверия между людьми разных национальностей Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что многие мусульмане задействованы в благотворительности, и поблагодарил их за это.

«Сегодня у вас есть очень хорошая возможность, собравшись за праздничным столом, выразить свою признательность родным, всем близким, пожелать друг другу всего самого лучшего. Пусть ваши дома всегда хранят атмосферу тепла и доброты, а дорогие вам люди будут здоровы и счастливы», — сказал Воробьев.

Ранее в Подмосковье назвали все места празднования Курбан-байрама.