Воробьев рассказал, что летом в Подмосковье откроют свыше 100 мест отдыха у воды

Московская область вовсю готовится к летнему сезону. Для жителей и гостей подготовят 118 мест для отдыха у воды и 84 зоны для пикников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Мы сегодня будем говорить о летнем отдыхе. Это, конечно, касается и вообще летнего периода, и каждой семьи. Мы видим большое количество жителей, гостей, отдыхающих в парках, кемпингах, санаториях, гостиницах в Подмосковье. Все парки в лесах, которые мы делаем, и городские парки сегодня востребованы», — сказал он.

Он отметил, что особая нагрузка — на выходные. В это время нужно быть особенно внимательными.

У нас 118 мест отдыха у воды, 84 зоны для пикников. И еще одна работа, которую проводит Минобразования вместе с главами, — открытые школьные стадионы. С 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется еще 200 школьных стадионов Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Речь идет о местах для массового спорта, для организации различных соревнований, мероприятий. Воробьев поручил отвечающим за спорт представителям власти сделать летний спортивный календарь максимально насыщенным.

«Знаю, что легенды футбола у нас примут участие [в матчах] во дворах, где смогут сразиться с жителями. Очень надеюсь, что все будет на позитиве», — сказал он.

Губернатор напомнил, что подобный опыт был у региона в зимнее время, когда во дворах играли олимпийские чемпионы, хоккеисты. Сейчас — очередь тех, кто был профессионалом в футболе.

Он подчеркнул, что во всех местах отдыха, с учетом большого потока людей, должно быть чисто, должны работать удобные сервисы. Особое внимание — малому бизнесу, ведь с помощью него можно добиться комфортного времяпрепровождения.