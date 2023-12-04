Важное 04 декабря 2023, 17:27 Московская область рассмотрит возможность бесплатных частных секций для детей бойцов СВО Unsplash

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Дополнительные льготы для детей участников СВО обсудят в Подмосковье в январе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Речь идет о занятиях спортом в частных секциях и клубах.

«У нас уже были вопросы о посещении детьми участников СВО частных спортивных секций. Если муниципальные кружки — это бесплатно, а за частные все равно надо платить. Думаю, что и в таких случаях мы должны находить решения, чтобы помощь и оказать поддержку», — отметил губернатор на заседании правительства.

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Вопрос с предоставлением новых льгот проработают в январе 2024 года.

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