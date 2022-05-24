Андрей Воробьев опроверг прекращение работы компании Tetra Pak в Подмосковье

Компания Tetra Pak продолжит работать в Подмосковье, сотрудники не потеряют работу, а налоги продолжат поступать в бюджет региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья обратил внимание на слухи о том, что Tetra Pak якобы собирается прекратить работу. Однако, как подчеркнул губернатор, это не так.

«Компания Tetra Pak остается работать у нас в Подмосковье. Значит, сохраняются рабочие места, налоги в бюджет региона. Директор производства Дмитрий Блинов заверил нас, что упаковку для молока, сока продолжат производить, и даже если возникнут проблемы с сырьем — с прилавков ничего не исчезнет», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что вопросы о работе других иностранных компаний в Подмосковье, тему импортозамещения, поддержку бизнеса и программу «Новую экономика Подмосковья» он обсудит в эфире радио Sputnik в четверг, 26 мая. Посмотреть беседу можно на сайте radiosputnik.ria.ru либо послушать на частоте 91,2 FM в Москве.