Подмосковье 04 апреля 2023, 14:41 Андрей Воробьев предложил поднять лимит для госзакупок у малого бизнеса до 50 млн рублей Губернатор Воробьев: можно поднять лимит для госзакупок у малого бизнеса до 50 млн рублей Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Малый бизнес в Подмосковье развивается. У него есть преимущества при госзакупках товара, но порог цен не менялся с 2014 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во время заседания президиума Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина. Глава региона предложил увеличить лимит до 50 миллионов рублей.

Он напомнил, что малый бизнес участвует в 51% государственных торгов, которые проходят в Московской области. По его словам, глава государства дал в 2014 году возможность малому бизнесу участвовать в них в облегченной форме. Предпринимателям не нужна была больше банковская гарантия, им обеспечивают легкий вход по тем или иным торгам, но лимит на закупки у такого бизнеса составляет 20 миллионов рублей.

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«20 миллионов в 2014 году и 20 миллионов сейчас. Мы бы хотели попросить увеличить эту сумму с 20 до 50 миллионов. Тогда бы масштаб, вовлеченность малого бизнеса, а значит, перспективы его развития были бы более впечатляющие», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор выразил уверенность в том, что такая мера позволит малому бизнесу и дальше успешно участвовать в торгах. Также на заседании он высказался о необходимости поддерживать производство критически важных товаров в стране.

Ранее глава региона Воробьев сообщал, что малым и средним бизнесом в Подмосковье занимаются примерно 500 тысяч человек. По его словам, 30% — это именно малый бизнес.