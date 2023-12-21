Важное 21 декабря 2023, 17:43 «Время, когда мы — единая семья». Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья на премии «Мы рядом» Андрей Воробьев объяснил смысл ежегодной премии «Мы рядом» в Подмосковье

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Ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело» уже в 11-й раз вручают жителям Подмосковья, отметил губернатор Андрей Воробьев. Ее история и смысл, по словам главы региона, кроются в том, что «в мире всегда есть добрые, неравнодушные, заботливые люди, семьи и организации».

«Мы с ними дружим все это время и будем дружить, потому что ценим труд, который люди делают безвозмездно и с огромной заботой», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Первоначально премия называлась «Наше Подмосковье», а позже — «Мы рядом». Ее переименовали на фоне сначала пандемии в 2020 году, а после в стране начались события 2022-го.

Название говорит само за себя. Всегда важно быть рядом, когда что-то преодолеваешь, когда тебя окружают вызовы. Мы считаем, что сегодняшнее время — это время, когда мы — единое целое, единая семья. Андрей Воробьев

По словам губернатора, в зале собрались люди, которые на себе испытали времена тяжелейших вызовов, трагедий, проявили героизм и мужество.

«Я должен признаться, что нам не составило абсолютно никакого труда пригласить их сегодня. Они знали, куда они идут, они знали, к кому они идут и какую миссию им предстоит выполнить. Спасибо вам еще раз», — сказал глава Подмосковья.

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