Важное 21 декабря 2023, 16:17 «Ежедневно много новых добрых дел». Андрей Воробьев — о премии жителям Подмосковья за значимые поступки Андрей Воробьев рассказал о лауреатах и гостях премии «Мы рядом. Доброе дело» Источник фото: Telegram-канал губернатора Подмосковья

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Церемония вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Подмосковье. В числе лауреатов — волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «в Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел».

Это уже традиционная для Подмосковья премия. В этом году она особенная еще и тем, что среди лауреатов — жители и волонтеры, поддерживающие военнослужащих и их семьи, помогающие с реабилитацией и решением бытовых проблем.

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«В числе почетных гостей — наш прославленный актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД Мария Захарова, Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк, военный журналист Александр Сладков», — сказал Андрей Воробьев.

Лауреатам премии передадут государственные награды и знаки отличия Подмосковья.

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